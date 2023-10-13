الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية عددا من المواقع داخل لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بتنفيذ قواته قصفا مدفعيا استهدف مواقعا داخل لبنان.

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وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه "يجب على سكان بلدة حنيتا الحدودية الالتزام بالملاجئ".

وأفاد مراسلنا بسماع دوي انفجارات قوية وأصوات رصاص وسط أنباء عن اشتباكات تجري بين مسلحين والقوات الاسرائيلية في منطقة الضهيرة جنوبي لبنان.

وتشهد المنطقة الحدودية جنوبي لبنان توترات منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصرع إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT