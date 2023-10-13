منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بتصريحات بوتين وبالدور الروسي لإنهاء العدوان على غزة

أعلن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، الترحيب بالتدخل الروسي وبتصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن وقف العدوان وحل الصراع.

وأكد الصالحي أن الولايات المتحدة ليست وسيطا ولا تستحق هذا الدور بعد اشتراكها الفعلي في العدوان على الشعب الفلسطيني.

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وأضاف: "إن منظمة التحرير تعتمد على الدور الروسي والصيني في وقف العدوان على شعبنا ومن أجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن الحصار المفروض على غزّة غير مقبول"، مضيفًا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزّة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد في القرن الماضي.

وأضاف بوتين في تعليقه على توتر الوضع في الشرق الأوسط على خلفية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي: "إننا ننظر الآن، حتى في الولايات المتحدة، إلى ظهور تقييمات لما يحدث، وتظهر خيارات مختلفة لتطور الأحداث، بما في ذلك الحديث عن إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية وغير عسكرية (ضد قطاع غزة)..".

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وتابع الرئيس الروسي: "نحن نفهم أبعاد ذلك، من وجهة نظرنا هذا أمر غير مقبول".

وأكد أيضا على حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته، التي وعدوه بها، موضحا أن قرارات إنشاء دولة فلسطينية تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ومن حق الفلسطينيين التعويل على تنفيذ هذه الوعود.

المصدر: وكالة وطن للأنباء + RT