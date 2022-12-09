بوغدانوف يبحث مع مستشار الرئيس الفسطيني تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة إن بوغدانوف بحث مع الهباش مسألة حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين، وسبل تعزيزها.

ويزور مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية روسيا للمشاركة في المنتدى الدولي المخصص للاحتفال بالذكرى الخمسين لاتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، الذي عقد بمدينة قازان (عاصمة تتارستان) واستمر من يوم 5 إى 8 ديسمبر الجاري.

المصدر: تاس