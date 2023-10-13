"لوفتهانزا" تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت بسبب التوتر في الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلات الشركة إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 16 أكتوبر الجاري وذلك نظرا للوضع الحالي الذي يشهده الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الشركة لوكالة "فرانس برس": "علّقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا مساء الجمعة رحلاتها إلى بيروت حتى 16 أكتوبر بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

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وأكد المتحدث معلومات أوردها راكبان بعد تعذّر صعودهما على متن رحلة للشركة من فرانكفورت إلى بيروت.

هذا وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ 7 اكتوبر الجاري صراعا عسكريا ضروسا بعد أن أطلقت حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

وما يزيد من التوتر وتصاعد المواجهات الغارات والضربات التي يوجهها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة رغم مناشدات أطراف عديدة بضرورة تحييد المدنيين ومنهم الأطفال والنساء عن مسار الأعمال القتالية التي لا تتوقف منذ انطلاق العملية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مراسل RT في القطاع بمقتل ما لا يقل عن 55 شخصا إثر غارات إسرائيلية على مدينة بيت لاهيا وحي الشيخ رضوان ومخيم النصيرات، إثر استهداف الطائرات الإسرائيلية منازل المواطنين.

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بدوره، أعلن"حزب الله" اللبناني مساء الجمعة استهداف المواقع الإسرائيلية "موقع العباد، موقع مسكف عام، موقع جل العلام، وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة"، مؤكدا تحقيق إصابات دقيقة فيها.

وقال "حزب الله" في بيان له: "مهاجمة المواقع الإسرائيلية جاءت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية عصر اليوم الجمعة على محيط عدد من البلدات الجنوبية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتنفيذ قواته قصفا مدفعيا استهدف مواقعا داخل لبنان.

كما أصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه: "بتاريخ 13 أكتوبر 2023 استهدف العدو الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني يُستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية، ولم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين".

المصدر: أ ف ب + RT