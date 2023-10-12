نفتالي بينيت يؤيد قطع الكهرباء المغذية لحاضنات الأطفال في مستشفيات غزة.. (فيديو)

دافع رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينيت عن قطع الكهرباء المغذّية لمستشفيات غزة متناسيا مصير الأطفال في الحاضنات هناك إذا توقفت أجهزة دعم الحياة عنهم، معتبرا أنه يحارب نازيين.

وقال بينيت في رده على سؤال مذيع قناة "سكاي نيوز" خلال لقاء متلفز على الهواء: "هل أنت جاد في استمرار سؤالك لي عن المدنيين؟! ما الخطب معك، ألم ترَ ما الذي حصل هناك ؟!، نحن نحارب نازيين!"، على حد تعبيره.

وأضاف مستهجنا: "أنا لا أستطيع تزويد أعدائي بالطاقة الكهربائية والمياه..".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي".

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وأضافت أن "استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطرا على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة".

وقد دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على القطاع، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان وتقترب من الحدود المصرية.

ويستمر سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارات مكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة، مستهدفا الأبنية والعمارات، من دون إخطار المدنيين.

المصدر: RT