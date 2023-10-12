خلّف مئات الضحايا.. إسرائيل تعلن قصفها غزة بـ 4000 طن من المتفجرات منذ السبت

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه قصف قطاع غزة بـ 4000 طن من المتفجرات منذ يوم السبت الماضي، مشيرا إلى أنه تم بذلك ضرب 6000 قنبلة على القطاع.

وقال الجيش في بيان/ "تم ضرب 6000 قنبلة على قطاع غزة وزنها الإجمالي 4000 طن" منذ السبت. وبذلك ترد إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة على الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في عملية "طوفان الأقصى" على مناطق إسرائيلية مختلفة ومنها تلك القريبة على الحدود مع القطاع.

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وفي وقت سابق من اليوم أيضا، ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر كبيرة في مدينتي رفح ودير البلح خلال الساعات الأخيرة.

وأفادت المصادر بارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلين مدنيين في دير البلح إلى أكثر من 20 معظمهم أطفال ونساء في حصيلة غير نهائية.

وتواصل الطائرات والمدفعية والبوارج الحربية قصفها العنيف لعدد من مناطق قطاع غزة، ويتركز القصف منذ ساعات الصباح بالمنطقة الشمالية الغربية من القطاع، وذلك بإلقاء مئات الأطنان من المتفجرات، التي تحدث دمارا مهولا وزلزالا في المكان.

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام فلسطينية