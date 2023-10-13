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مؤسس "تلغرام" يعارض حجب حساب "حماس" في التطبيق

العالم الرقمي و Social media

مؤسس
Globallookpress Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency
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أعرب مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف عن معارضته لفكرة حجب حساب حركة "حماس" على التطبيق، معتبرا أن ذلك سيؤثر سلبا على إعلام الناس بشأن الأحداث في المنطقة.

وأعاد دوروف إلى الأذهان أنه في مطلع الأسبوع كانت حركة "حماس" تنذر سكان مدينة عسقلان بضرورة مغادرة المنطقة قبل إطلاق رشقة من الصواريخ.

وتساءل دوروف: "هل سيساعد حجب هذا الحساب في إنقاذ الأرواح أو سيعرضها للخطر؟".

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وأكد أن مستخدمي "تلغرام" يتلقون المعلومات فقط من الحسابات التي يتابعونها، وبالتالي لا يمكن استخدام حسابات "تلغرام" لتكثيف الدعاية، بل بالعكس يستفيد منها الباحثون والصحفيون والخبراء الذين يقومون بالتأكد من الحقائق.

واعتبر أن القضاء على مصدر المعلومات هذا قد يؤدي إلى "تعقيد الوضع الصعب أصلا".

وجاء ذلك ردا على الدعوات الكثيرة التي وجهت إلى مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف، لحجب حسابات حركة "حماس" على "تلغرام" على خلفية هجومها على إسرائيل.

المصدر: تاس

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