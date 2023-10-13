وزيرة خارجية النمسا السابقة تحذر الجيش الإسرائيلي من اجتياح غزة

حذرت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنيسل من أن يمتد التصعيد في قطاع غزة إلى جبهتين أو ثلاث، وأن تغرق إسرائيل طويلا في القطاع إن أقدمت على اجتياحه.

وقالت كنيسل: "إن اجتاحوا قطاع غزة، فماذا سيحدث بعد ذلك؟ سيعلقون هناك كما علقوا في جنوب لبنان لعقود... لست متأكدة من أن إسرائيل ستجرؤ فعلا على ذلك".

وأضافت: "قد يتجاوز التصعيد منطقة النزاع الحالية. الجيش الإسرائيلي ينوي إرسال جيشه إلى قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع ويفتح جبهتين إلى ثلاث".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السابع، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان.

المصدر: نوفوستي