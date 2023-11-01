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صحة غزة: توقف محطة الأوكسجين وتبريد ثلاجات حفظ الموتى والإنارة في الغرف بالمستشفى الأندونيسي

مقتل جنود يهز إسرائيل ولقطات لضربات غير مسبوقة وغارة دامية في جباليا.. الحرب على غزة لحظة بلحظة

أخبار العالم

مقتل جنود يهز إسرائيل ولقطات لضربات غير مسبوقة وغارة دامية في جباليا.. الحرب على غزة لحظة بلحظة
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دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

يتبع...

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