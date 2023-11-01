مقتل جنود يهز إسرائيل ولقطات لضربات غير مسبوقة وغارة دامية في جباليا.. الحرب على غزة لحظة بلحظة
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دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.
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يتبع...