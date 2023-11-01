"كتائب القسام" تقصف مستوطنة أسدود شمال غزة (فيديو)

أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الأربعاء، قصف مستوطنة أسدود شمال قطاع غزة برشقة صاروخية، "رداعلى المجازر بحق المدنيين".

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وأفادت مراسلتنا بدوي صافرات الإنذار في أسدود وعسقلان وتل أبيب، بعد 11 ساعة من الهدوء.

وأمس الثلاثاء، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مسؤولتها عن قصف أسدود، ضمن عمليات "طوفان الأقصى".

وشهدت أسدود سقوط وابل من الصواريخ على مناطق متفرقة منها، ردا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته آلاف الفلسطينيين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد حجم الدمار الذي خلفته الصواريخ في المستوطنة، حيث ظهرت سيارات مشتعلة وزجاج متطاير من الأبنبة السكنية.

فيما أعلنت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، عن إصابة 4 أشخاص في موقعي سقوط صواريخ المقاومة، بينهم رجل يبلغ من العمر 50 عاما أصيب بشظية، و3 آخرين، أعمارهم 64 و46 و35 عاما، أصيبوا بجروح طفيفة وجروح.

المصدر: RT