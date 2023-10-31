مشاهد توثق حريقا ودمارا في أسدود جراء رشقات الصواريخ الفلسطينية (فيديوهات)

وثقت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام عبرية الدمار والحرائق التي تسببت بها الرشقات الصاروخية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية نحو مدينة أسدود.

وتداولت المواقع الإخبارية العبرية مقاطع الفيديو، حيث يظهر حريق بآليات في مستوطنة أسدود.

هذا وأعلنت كتائب "القسام" في وقت سابق "قصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين".

وقد دخلت الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيلياً.

المصدر: RT