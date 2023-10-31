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الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على عدد من مقاتلي "حماس" خلال عملياته البرية في غزة

مخاوف من اتساع رقعتها.. حرب غزة في يومها الـ25 لحظة بلحظة

أخبار العالم

مخاوف من اتساع رقعتها.. حرب غزة في يومها الـ25 لحظة بلحظة
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دخلت الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع النزاع في الشرق الأوسط.

يتبع..

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