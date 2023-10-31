مخاوف من اتساع رقعتها.. حرب غزة في يومها الـ25 لحظة بلحظة
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دخلت الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع النزاع في الشرق الأوسط.
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يتبع..