مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تحاول إخلاء قطاع غزة من سكانه ودفعهم نحو سيناء

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن إسرائيل تحاول إخلاء قطاع غزة من سكانه ودفعهم نحو شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد تدمير نصف منازل القطاع.

وقال منصور خلال كلمة له في مجلس الأمن الدولي: "نقل الفلسطينيين من غزة إلى خيام في سيناء ليس خطراً داهماً بل واقع تحاول إسرائيل فرضه، إنهم يحاولون إخلاء غزة تماما من سكانها ودفعهم نحو صحراء سيناء في مصر".

وأكد المندوب الفلسطيني أنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، موضحا أن نصف مباني القطاع دمرت تقريبا ومعظم السكان أصبحوا بلا مأوى.

ودعا منصور مجلس الأمن الدولي للتحرك من أجل السماح بمرور 100 شاحنة إلى قطاع غزة يوميا لاحتواء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحصار والقصف الإسرائيلي المتواصل.

وفي السياق ذاته، اتهم مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة إبادة سكان قطاع غزة وتهجيرهم من القطاع.

وقال نيبينزيا: "واشنطن وإسرائيل لديهما خطط مختلفة تماما تنطوي على إبادة سكان غزة أو إخراجهم من القطاع واستيعاب بقية السكان الفلسطينيين في إسرائيل كحل للقضية الفلسطينية"، مؤكدا أن الحديث عن أي هدنة إنسانية لن يجدي نفعا، وداعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار ووقف سفك الدماء في قطاع غزة.

وقد دخلت الحرب يومها الـ 24 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة من الجو والبر والبحر، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى أكثر من 8300، منهم قرابة 4000 طفل، وأنه أصيب ما لا يقل عن 20 ألفاً آخرين.

أما في إسرائيل، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT