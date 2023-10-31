الجيش الإسرائيلي: نخوض اشتباكات عنيفة جدا في غزة (فيديو + صور)  

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تخوض اشتباكات عنيفة جدا في قطاع غزة.

وقال إنه "في الساعات الأخيرة، خاضت قوات مشتركة من جيش الدفاع الإسرائيلي، بقيادة القوات البرية، معارك عنيفة في عمق أراضي قطاع غزة، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي موقعا لحماس في شمال قطاع غزة".

وأضاف أنه "تم استهداف موقع إرهابي تابع لحماس في شمال قطاع غزة، وقتلت القوات الإسرائيلية العشرات من الإرهابيين، وضربت خلايا إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ومواقع إطلاق الصواريخ والمراقبة المضادة للدبابات، وصادرت العديد من الأسلحة، بما في ذلك البنادق والعبوات الناسفة".

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

المصدر: RT