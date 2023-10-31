 
مباشر
عاجل
مراسلنا: 50 قتيلا وعشرات الجرحى وصلوا إلى مستشفى الأندونيسي جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا

الجيش الإسرائيلي: نخوض اشتباكات عنيفة جدا في غزة (فيديو + صور)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbxs

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تخوض اشتباكات عنيفة جدا في قطاع غزة.

وقال إنه "في الساعات الأخيرة، خاضت قوات مشتركة من جيش الدفاع الإسرائيلي، بقيادة القوات البرية، معارك عنيفة في عمق أراضي قطاع غزة، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي موقعا لحماس في شمال قطاع غزة".

وأضاف أنه "تم استهداف موقع إرهابي تابع لحماس في شمال قطاع غزة، وقتلت القوات الإسرائيلية العشرات من الإرهابيين، وضربت خلايا إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ومواقع إطلاق الصواريخ والمراقبة المضادة للدبابات، وصادرت العديد من الأسلحة، بما في ذلك البنادق والعبوات الناسفة".

الجيش الإسرائيلي: نخوض اشتباكات عنيفة جدا في غزة (فيديو + صور)  
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي: نخوض اشتباكات عنيفة جدا في غزة (فيديو + صور)  
الجيش الإسرائيلي

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا