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"حزب الله" يعلن عن مقتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى"

أخبار العالم العربي

AP
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كشف حزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء "خسائر" الجيش الإسرائيلي في التصعيد على الحدود اللبنانية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر.

ونشر "حزب الله" اللبناني "إنفوغراف" عن "خسائر جيش الإحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خلال 23 يوم من عمليات المقاومة الإسلامية على طريق القدس".

وحسب "الإنفوغراف"، فقد "خسر الجيش الإسرائيلي": «

- آليات: 2 ناقلة جند. 2 هامر. 9 دبابات.

- جنود: 120 بين قتيل وجريح.

- مواقع عسكرية: 105 استهداقات.

- منظومة اتصالات: 69 منظومة.

كاميرات: 140 كاميرا.

أنظمة تشويش: 17 نظاما.

رادارات: 33 رادارا.

منظومة استخبارات: 27 منظومة.

- مسيّرات: 1 مسيّرة.

- إخلاء: 65 ألف مستوطنا. 28 مستوطنة (منطقة)».

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وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

المصدر: RT

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