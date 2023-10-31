"حزب الله" يعلن عن مقتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى"

كشف حزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء "خسائر" الجيش الإسرائيلي في التصعيد على الحدود اللبنانية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر.

ونشر "حزب الله" اللبناني "إنفوغراف" عن "خسائر جيش الإحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خلال 23 يوم من عمليات المقاومة الإسلامية على طريق القدس".

وحسب "الإنفوغراف"، فقد "خسر الجيش الإسرائيلي": «

- آليات: 2 ناقلة جند. 2 هامر. 9 دبابات.

- جنود: 120 بين قتيل وجريح.

- مواقع عسكرية: 105 استهداقات.

- منظومة اتصالات: 69 منظومة.

- كاميرات: 140 كاميرا.

- أنظمة تشويش: 17 نظاما.

- رادارات: 33 رادارا.

- منظومة استخبارات: 27 منظومة.

- مسيّرات: 1 مسيّرة.

- إخلاء: 65 ألف مستوطنا. 28 مستوطنة (منطقة)».

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وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

المصدر: RT