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الداخلية التونسية تعلن فرار 5 إرهابيين خطرين من السجن (صور)

أخبار العالم العربي

الداخلية التونسية تعلن فرار 5 إرهابيين خطرين من السجن (صور)
محمد البراهمي وشكري بلعيد
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء فرار 5 إرهابيين خطرين من السجن المدني بالمرناقية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 5 عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن".

الداخلية التونسية تعلن فرار 5 إرهابيين خطرين من السجن (صور)

وأضافت أنه "تم تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال"، داعية المواطنين للتعاون مع الوحدات الأمنية عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم.

الداخلية التونسية تعلن فرار 5 إرهابيين خطرين من السجن (صور)

وشددت وزارة الداخلية التونسية في بيانها على ضرورة التوجه إلى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم، للتوقي من الأعمال الإرهابية.

يذكر أن الهاربين متورطين في عمليات إرهابية خطيرة، منها جريمتي اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد.

الداخلية التونسية تعلن فرار 5 إرهابيين خطرين من السجن (صور)
الداخلية التونسية تعلن فرار 5 إرهابيين خطرين من السجن (صور)
الداخلية التونسية تعلن فرار 5 إرهابيين خطرين من السجن (صور)

المصدر: RT

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