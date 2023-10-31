الدبابات الإسرائيلية تبدأ باستخدام صواريخ موجهة بالليزر

بدأت دبابات "ميركافا" الإسرائيلية باستخدام صواريخ LAHAT المضادة للدبابات والموجهة بالليزر، في عملياتها العسكرية ضد "حماس" في قطاع غزة

وقد نشرت وسائل الإعلام مقاطع فيديو أظهرت إطلاق تلك الصواريخ من مدافع الدبابات.

حيث يتم إطلاقها من مدافع ملساء الماسورة عيار 120 ملم، مع العلم أن نماذج من تلك الصواريخ يمكن إطلاقها أيضا من المروحيات. مع ذلك فإن الإضاءة على الأهداف تتحقق بأجهزة أخرى، بما في ذلك من قبل مسيّرة جوية استطلاعية.

يذكر أن مدى إطلاق صاروخ LAHAT يبلغ 8000 متر، وبمقدور رأسه القتالية المزدوجة الجوفاء اختراق الدروع بسمك 800 متر، ويقوم الصاروخ بالهجوم على الهدف تحت زاوية 30 درجة. ويبلغ طوله 975 ملم، ووزنه عند الإطلاق 19 كيلوغرام، وسرعته 285 متر/ ثانية.

من المعلوم أن جيش حركة "حماس" لا يمتلك مدرعات يمكن أن تدّمرها صواريخ LAHAT ، لكن الجيش الإسرائيلي يستخدمها لإصابة نقاط الاستناد النارية والمنشآت المحصنة والناقلات.

وقد أولت بعض الدول في وقت سابق اهتماما بمثل هذه الذخائر. حيث تمت تجربتها على دبابات "ليوبارد – 2" الألمانية وМ-95 Degman الكرواتية و Tank EX ، بصفتها نسخة من دبابة "تي – 72" السوفيتية الصنع تم تزويدها بمدفع عيار 120 ملم، وArjun الهنديتيْن .

يذكر أن الصواريخ الموجهة الحديثة التي يتم إطلاقها من مدافع الدبابات توجد في ترسانة الجيش الروسي وتستخدم على نطاق واسع في العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا