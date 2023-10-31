روسيا تختبر منظومات جديدة لحماية المدرعات من الطائرات المسيرة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن اختبار منظومة جديدة قادرة على حماية المدرعات من درونات FPV المجهزة بذخائر متفجرة.

وقال مصدر في الشركة لوكالة "تاس" الروسية: "بدأنا باختبار منظومات حرب إلكترونية جديدة قادرة على التشويش على درونات FPV المجهزة بذخائر متفجرة، واختبرنا هذه المنظومات على ناقلات الجنود BMP المدرعة".

وأضاف :"طائرات FPV تعتبر اليوم أحد أهم الأخطارعلى الآليات العسكرية في ساحات المعارك، لذا برزت الحاجة لتطوير منظومات قادرة على حماية مركبات نقل الجنود من هذا النوع من الطائرات".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الخبراء العسكريين اختبروا منظومات "Triton" للحرب الإلكترونية مع بعض الدبابات والمركبات التي شاركت في العملية العسكرية الروسية الخاصة، وبينت هذه المنظومات فعاليتها في حماية الآليات من درونات FPV، وجهّزت هذه المنظومات بهوائيات خاصة قادرة على التشويش على إشارات الدرونات وشل حركة تلك الطائرات.

إقرأ المزيد

وأشارت وسائل الإعلام أيضا إلى أن روسيا عملت على زيادة تحصين ناقلات الجنود "BMP-3" وجهّزتها بدروع الحماية الديناميكية التسلسلية.

المصدر: سلاح روسيا