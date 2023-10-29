 
مباشر

سلاح الجو الروسي يحصل على مروحية "Mi-26T2V" العملاقة!

العلوم والتكنولوجيا

سلاح الجو الروسي يحصل على مروحية
youtube/ KHMedia
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wb5r

حصلت قوات سلاح الجو في الجيش الروسي على مروحية Mi-26T2V الجديدة. وهي نسخة مطورة عن مروحية " Mi-26" الشهيرة.

تم تطوير مروحيّة Mi-26T2V بطلب من وزارة الدفاع الروسية، وتتميز هذه النسخة عن مروحيات " Mi-26" التقليدية بحصولها على أنظمة إلكترونية جديدة تمكنها من التحليق بشكل أوتوماتيكي وفق مسار معين، وتمكن هذه الأنظمة الطائرة من تعديل مسارها تلقائيا أثناء التحليق، وتنفيذ مناورة ما قبل الهبوط، والعودة إلى المطار الذي انطلقت منه أو الانتقال إلى مطار آخر دون تدخل الطيار.

وحصلت مروحية Mi-26T2V على مجمع الدفاع الجوي Vitebsk المطور في روسيا والقادر على حمايتها من الصواريخ الموجهة والأسلحة المضادة للطائرات، وزوّدت بمعدات جديدة للرؤية الليلية، وحصلت على أنظمة ملاحة واتصالات مطوّرة تمكنها من الاتصال مع الأقمار الصناعية.

وحول الموضوع قال رئيس سلاح الطيران في الجيش الروسي، إيغور رومانوف: "مروحية Mi-26 أثبتت جدارتها في العمليات العسكرية، هذه الطائرة قادرة على نقل 82 عسكري ومظلي بعتادهم الكامل، سلاح الجو في الجيش الروسي يتم تحديثه سنويا، ويحصل على طائرات جديدة".

إقرأ المزيد
الصناعة الروسية تسلّم الجيش الروسي طائرة النقل الجديدة
الصناعة الروسية تسلّم الجيش الروسي طائرة النقل الجديدة "إيل – 76 إم دي -90 آ"

وتعتبر مروحية Mi-26 "أكبر مروحية نقل" في العالم، وسجّلت العديد من الأرقام القياسية العالمية في مجال النقل الجوي، ويبلغ قطر المروحة الرئيسية لها 32 مترا، وقطر المروحة المساعدة 7.61 م، أما طول الطائرة فيبلغ 40 مترا، ويمكنها التحليق بسرعة 295 كلم/سا، والوصول إلى ارتفاع 4600 م.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا