سلاح الجو الروسي يحصل على مروحية "Mi-26T2V" العملاقة!

حصلت قوات سلاح الجو في الجيش الروسي على مروحية Mi-26T2V الجديدة. وهي نسخة مطورة عن مروحية " Mi-26" الشهيرة.

تم تطوير مروحيّة Mi-26T2V بطلب من وزارة الدفاع الروسية، وتتميز هذه النسخة عن مروحيات " Mi-26" التقليدية بحصولها على أنظمة إلكترونية جديدة تمكنها من التحليق بشكل أوتوماتيكي وفق مسار معين، وتمكن هذه الأنظمة الطائرة من تعديل مسارها تلقائيا أثناء التحليق، وتنفيذ مناورة ما قبل الهبوط، والعودة إلى المطار الذي انطلقت منه أو الانتقال إلى مطار آخر دون تدخل الطيار.

وحصلت مروحية Mi-26T2V على مجمع الدفاع الجوي Vitebsk المطور في روسيا والقادر على حمايتها من الصواريخ الموجهة والأسلحة المضادة للطائرات، وزوّدت بمعدات جديدة للرؤية الليلية، وحصلت على أنظمة ملاحة واتصالات مطوّرة تمكنها من الاتصال مع الأقمار الصناعية.

وحول الموضوع قال رئيس سلاح الطيران في الجيش الروسي، إيغور رومانوف: "مروحية Mi-26 أثبتت جدارتها في العمليات العسكرية، هذه الطائرة قادرة على نقل 82 عسكري ومظلي بعتادهم الكامل، سلاح الجو في الجيش الروسي يتم تحديثه سنويا، ويحصل على طائرات جديدة".

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وتعتبر مروحية Mi-26 "أكبر مروحية نقل" في العالم، وسجّلت العديد من الأرقام القياسية العالمية في مجال النقل الجوي، ويبلغ قطر المروحة الرئيسية لها 32 مترا، وقطر المروحة المساعدة 7.61 م، أما طول الطائرة فيبلغ 40 مترا، ويمكنها التحليق بسرعة 295 كلم/سا، والوصول إلى ارتفاع 4600 م.

المصدر: روسيسكايا غازيتا