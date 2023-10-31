المستشفى الإندونيسي: الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة تسببت بحروق بنسبة 80% في أجسام ضحايا مخيم جباليا

قال مدير المستشفى الأندونيسي إن أغلب الجثامين والجرحى في مجزرة مخيم جباليا اليوم، مصابون بجروح تدل على استخدام أنواع جديدة ومختلفة من الأسلحة.

وقال: "العدد الأولي للشهداء والمصابين 400 شخص ولا نزال نبحث عن مفقودين ونقوم بعمليات انتشال من تحت الأنقاض في مكان القصف بمخيم جباليا".

وطالب بضرورة تزويد المستشفى الإندونيسي بالمسلتزمات والأدوية والوقود، مؤكدا أن نفاد الوقود سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

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هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان إن "مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي يضم أكبر كثافة سكانية في القطاع.

وأكدوا أنه لا يمكن إحصاء عدد القتلى في مجزرة مخيم جباليا نظرا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال.

المصدر: RT