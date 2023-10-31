إعلام إسرائيلي: طائرة مسيرة من اليمن تتسلل إلى جنوبي إسرائيل

اخترقت طائرة مسيرة أتت من ناحية البحر الأحمر، إسرائيل، وتسللت إلى مستوطنة إيلات، قبل أن يتم اعتراضها،. وفق ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، إثر تسلل "طائرات معادية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن "الطائرة المسيرة انطلقت من اليمن، وقد تم اعتراضها فوق البحر الأحمر قبل وصولها إلى إسرائيل".

وأفاد موقع Ynet بأنه "تم إصدار تحذير من تهديد بتسلل طائرات معادية في كيبوتس إيلوت وإيلات والمنطقة الصناعية شيهاروت".

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن أنظمة الجيش الإسرائيلي رصدت "هدفا جويا يقترب من أراضي دولة إسرائيل"، مؤكدا أنه "لا يوجد تهديد ولا خطر".

المصدر: RT