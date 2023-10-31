بن غفير يوزع أسلحة رشاشة على إسرائيليين في المدن والبلدات (صور)

يعمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على توزيع السلاح على مدنيين إسرائيليين لإنشاء 600 وحدة أمنية احتياطية جديدة في إسرائيل على خلفية الحرب على غزة.

وتقوم وزارة بن غفير بتجنيد الآلاف من "المتطوعين" وتزويدهم بالأسلحة.

وتتم عملية تجنيد وتدريب المتطوعين من قبل الشرطة الإسرائيلية وفقا لسياسة غفير.

ووتعطي خطة التجنيد أولوية للمدن القريبة من قطاع عزة، وفي مستوطنات الغلاف.

وعلق شمعون لافي، المسؤول عن تسليح الوحدات الاحتياطية: "في زمن الحرب، تكون قوات الأمن في المقدمة وأفراد الوحدات الاحتياطية هم من يدافعون أولاً عن الجبهة الداخلية. ومن المهم جدا تسليح الوحدات الاحتياطية في المجالس الإقليمية والمدن في إسرائيل، ونحن سعداء بالاستجابة الكبيرة للتطوع في وحدات اليقظة التي نشكلها هذه الأيام".

المصدر: RT