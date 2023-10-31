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تحديث مستمر... قتال شرس يجري الآن على عدة محاور بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

تحديث مستمر... قتال شرس يجري الآن على عدة محاور بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

تحديث مستمر... قتال شرس يجري الآن على عدة محاور بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
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يجري الآن قتال شرس على عدة محاور بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وسط ارتفاع في حدة القصف الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان من غزة، أن "المقاومة الفلسطينية استهدفت تحشدات لجنود الاحتلال شمال غرب غزة بقذائف الياسين وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة".

وقالت مصادر صحافية فلسطينية: "تمكن مسلحون من كتائب القسام من قتل 8 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع القوات المتوغلة في غزة".

وبحسب شهود، فإن البوارج الحربية الإسرائيلية تقوم باستهداف شاطئ مخيم الشاطئ بشكل عشوائي وتفتح نيران رشاشاتها باتجاه منازل المواطنين.

قائد ميداني في "سرايا القدس" شمال غزة: "نتحدى قادة العدو أن يفصحوا عن خسائرهم في الاشتباكات التي خاضتها المقاومة اليوم في أكثر من محور بشمال غزة ولو أفصح قادة العدو عن خسائرهم البشرية خلال اليوم لسقطت الحكومة فورا".

وبحسب مصادر صحافية، فإن الاشتباكات العنيفة مستمرة بين المقاومة وجيش الاحتلال شمال غرب مدينة غزة، وقد تخللها إطلاق قذيفتين مضادتين للدروع تجاه آليتين إسرائيليتين.

يتبع..

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