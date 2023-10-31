"سرايا القدس" تعلن استهداف قوة مدرعة وقوة راجلة إسرائيلية في حي الزيتون بشمال شرق قطاع غزة

أعلنت "سرايا القدس" اليوم الثلاثاء "استهداف قوة مدرعة وقوة راجلة إسرائيلية في منطقة السموني بحي الزيتون بشمال شرق قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون".

وقالت "السرايا" في بيان لها: "سرايا القدس تستهدف قوة مدرعة وقوة راجلة للعدو في منطقة السموني بحي الزيتون بعدد من قذائف الهاون".

وكانت "سرايا القدس" قد أعلنت "قصف تجمع لآليات العدو غرب منطقة الكرامة بعشرات قذائف الهاون، واستهداف قوة صهيونية راجلة وتجمع للآليات في محيط مبنى السفينة غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون".

وأشارت "سرايا القدس" إلى أنها "دكت بقذائف الهاون تجمعا لآليات العدو المتوغلة في منطقة العطاطرة"، غربي شمال غزة.

وأكدت "سرايا القدس" أنها "قصفت "كيسوفيم" وموقع "ميقن العسكري" برشقات صاروخية، واستهدفت تجمعا لآليات وجنود العدو في موقع "إيرز" بقذائف الهاون".

ولفتت إلى أنها "جددت قصفها لموقع "كرم أبو سالم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وأنها قصفت موقع ومحيط "كرم أبو سالم" برشقة صاروخية وقذائف الهاون".

وقد دخلت الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيلياً.

المصدر: RT