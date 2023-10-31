الحوثيون يعلنون إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.

وقال سريع اليوم الثلاثاء: "نحن ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة كان لا بد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصارا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز".

وأضاف: "قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".

وتابع سريع: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين"، مؤكدا على أن "القوات المسلحة اليمنية ستستمر في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي".

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 315 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيلي.

المصدر: RT