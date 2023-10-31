الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة وصاروخ أطلقا من منطقة البحر الأحمر(صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء اعتراض طائرة مسيرة تسللت إلى إيلات، وصاروخ أرض-أرض أطلقا من منطقة البحر الأحمر.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "تم اعتراض صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه على أراضي البلاد من البحر الأحمر بنجاح بواسطة نظام الدفاع سهم 3"، مبينا أنه "تم إطلاق طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي في الصباح بعد اكتشاف تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر واعتراض أهداف معادية تحلق في المنطقة".

وأكد أنه "تم اعتراض جميع التهديدات خارج أراضي الدولة، ولم يتم اكتشاف أي اختراق لأراضي إسرائيل".

חזית מול החות'ים בתימן!



לראשונה הבוקר בשעה 9 אזעקה באילת על חדירת כלי טיס עוין, חיל האוויר ביצע ירוטי מטרות טסות מעל ים סוף.



בשעה 12 וחצי שוב בוצע יירוט מעל אילת ללא אזעקה, טיל קרקע-קרקע יורט על ידי מערכת "חץ".



> החות'ים בתימן לקחו אחריות ואישרו רשמית ששיגרו מל"טים לעבר ישראל. pic.twitter.com/DIHHzqu07o — יענקי כהן | Yanki Coen (@yankicoen) October 31, 2023

יירוט "חץ" מעל אילת... מה שאומר שהיה פה טיל בליסטי, שכן "חץ" לא ממש מתאים לטיל שיוט.



מבלי להכיר את הפרמטרים של הטיל, או המיירט הספציפי ששוגר (חץ 2 או חץ 3), ייתכן מאוד שהטיל היה מכוון הרבה צפונה מאילת (למשל דימונה). pic.twitter.com/hc1JfRS7KS — lepxii stands for: Λ{ε * π} = ξ × ι (@lepxii) October 31, 2023

وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، إثر تسلل "طائرات معادية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "الطائرة المسيرة انطلقت من اليمن، وقد تم اعتراضها فوق البحر الأحمر قبل وصولها إلى إسرائيل".

وأفاد موقع Ynet بأنه "تم إصدار تحذير من تهديد بتسلل طائرات معادية في كيبوتس إيلوت وإيلات والمنطقة الصناعية شيهاروت".

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن أنظمة الجيش الإسرائيلي رصدت "هدفا جويا يقترب من أراضي دولة إسرائيل"، مؤكدا أنه "لا يوجد تهديد ولا خطر".

وفي وقت لاحق اليوم، أفادت مراسلة RT بأنه تم اعتراض تهديد جوي جديد قرب إيلات.

وذكر موقع Ynet أن "الانفجارات الأخيرة التي سمعت في سماء إيلات ناجمة عن اعتراضات مشتركة نفذتها قوات الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة التي أحبطت هجوما جويا من اليمن".

المصدر: RT