وزير خارجية تايلاند يزور قطر ومصر لبحث مصير مواطنيه المحتجزين لدى "حماس"

أعلنت تايلاند أن وزير خارجيتها بارنبري باهيدا نوكارا، سيزور يومي الثلاثاء والأربعاء قطر ومصر لبحث مصير التايلانديين الـ22 الذين تحتجزهم "حماس".

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وسيلتقي وزير الخارجية التايلاندي في الدوحة اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أن يتوجه إلى القاهرة لمحادثات مع نظيره المصري سامح شكري غدا الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي سريثا تافيسين أمس الاثنين إن حكومته تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة هؤلاء الرهائن إلى وطنهم، مضيفا أنهم "ضحايا" للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وأشار تافيسين إلى أن بلاده "تضررت أكثر" من دول أخرى بسبب هذه الحرب، لأن عدد العمال التايلانديين في إسرائيل هو أكبر بالمقارنة مع عدد العمال من جنسيات أخرى.

وعندما اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس كان نحو 30 ألف تايلاندي يعملون في إسرائيل، عدد كبير منهم في القطاع الزراعي.

وحسب الخارجية التايلاندية فإن 32 مواطنا قتلوا في هذه الحرب، وأصيب 19 آخرون بجروح.

المصدر: أ ف ب