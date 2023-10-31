وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى إسرائيل يوم الجمعة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل يوم الجمعة، وينوي أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، التي يزور فيها وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل، إذ وصل في زيارته الأولى ليعرب عن دعمه وتضامنه مع تل أبيب.

وعقد بلينكن اجتماعا مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين ورئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته في 12 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الأمريكي قال اليوم تزامنا مع القصف الدموي الذي نفذته الطائرات الإسرائيلية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، إن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل في مواصلة هجومها على القطاع "حتى تتوقف حركة حماس الفلسطينية عن أن تشكل تهديداً".

هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

وقال شهود عيان إن "مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي يضم اكبر كثافة سكانية في القطاع.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة الماضي توسيع عملياته البرية في داخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مطلقا هجمات جوية ضخمة وعنيفة استهدفت مناطق شمال وشرق قطاع غزة.

المصدر: RT