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تحذيرات من "كارثة صحية عامة" في غزة!

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Gettyimages.ru Ahmad Hasaballah / Stringer
منظمة الصحة العالمية تحذر من "كارثة صحية عامة وشيكة" في غزة!
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حذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، من وقوع "كارثة صحية عامة" وشيكة في غزة، وسط الاكتظاظ والنزوح الجماعي، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، حذر متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة من خطر وفاة الرضع بسبب الجفاف، مع توفر 5٪ فقط من إمدادات المياه العادية.

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وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم اليونيسف، إن الأطفال في غزة يموتون ليس فقط بسبب الغارات الجوية، ولكن أيضا بسبب نقص الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق، أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن حصيلة القتلى من الأطفال في قطاع غزة، بلغت نسبة 40% من حصيلة القتلى الإجمالية.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد القتلى في القطاع منذ السابع من الشهر الجاري وحتى اليوم، إلى 8525.

كما صرّح المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، أنه بين الضحايا 3542 طفلا و2187 امرأة.

المصدر: RT + رويترز

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