الصحة العالمية: حصلنا على أسماء 6740 شخصا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها حصلت على قائمة مفصلة بأسماء 6740 شخصا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى وجود نحو 300 جثة لم يتم التعرف على هويتها.

وقالت المنظمة إن لديها تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 شخص تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليهم.

وأصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم أمس الخميس قائمة من 212 صفحة بأسماء وأرقام بطاقات الهوية لأكثر من 7 آلاف فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاءت هذه الخطوة من الوزارة بعد تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن والجيش الإسرائيلي في أعداد القتلى التي تصدرها السلطات في غزة.

هذا ورفض المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أي تشكيك من جانب واشنطن في الأرقام التي تعلنها الوزارة حول أعداد الضحايا في القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.

كما أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، تصريحات بايدن "غير الإنسانية" التي شكك فيها بعدد القتلى في قطاع غزة.

المصدر: RT