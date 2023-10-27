مراسلنا: عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على منازل مأهولة في غزة

أفاد مراسل RT باستهداف القصف الإسرائيلي عددا من المنازل المأهولة في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة آخرين.

وذكر مراسلنا أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة.

كما سقط عدد من القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيلي لمنازل في بئر النعجة والقصاصيب، منها منزل تم تدميره قبل أيام وأعيد قصفه مرة أخرى قبل قليل.

وأفاد بأن 12 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة محيسن بجوار مدارس أبو حسين في مخيم جباليا، وأن القصف استهداف أيضا أراضي زراعية في خان يونس.

كما شهد مخيم الشاطئ مجزرة كبيرة، حيث قصف لطيران الإسرائيلي أكثر من 5 منازل وعمارات سكنية، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وذكر أن المستشفى الإندونيسي في غزة استقبل 28 قتيلا و118 مصابا خلال الساعات الـ3 الأخيرة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن "الاحتلال يتعمد قصف وتخريب الأراضي المزروعة بالخضروات ويمنع وصول المزارعين لها، حيث ألحق القصف دمارا بأكثر من 24 ألف دونم من المزروعات".

وأعلن الناطق باسم مستشفى "شهداء الأقصى" خليل الدقران عن أزمة حقيقية في أقسام الكلى والعناية المركزة، وأن المساعدات التي وصلت لا تغطي 2% من متطلبات المشفى.

وناشد "كل العالم وكل الأطباء في العالم تجهيز ما يتوفر لديهم لتجهيز مستشفيات ميدانية في غزة".

المصدر: RT