الصحة الفلسطينية: 110 قتلى و1900 جريح في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية إلى 110 قتلى و1900 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الجاري.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأسفر القصف الاسرائيلي عن مقتل أكثر 7 آلاف فلسطيني في قطاع غزة وإصابة نحو 20 ألفا آخرين بجروح.

وقتل نحو 1400 إسرائيلي بينهم 308 عسكريين.

يتبع..