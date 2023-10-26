صحة غزّة: تشكيك الإدارة الأمريكية بأعداد ضحايا القصف الإسرائيلي مرفوض وسنعلنها تفصيليا

رفض المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة أي تشكيك من جانب واشنطن في الأرقام التي تعلنها الوزارة حول أعداد الضحايا في القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال القدرة: "نرفض تشكيك الإدارة الأمريكية في الأرقام التي نعلنها عن أعداد الشهداء"، مشيرا إلى أنهم سيقومون بالإعلان بعد قليل عن أسماء الضحايا في غزة وبصورة مفصلة.

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وأضاف المتحدث: "ما كنّا لنعلن أسماء الشهداء لولا التشكيك الذي أبدته واشنطن وتل أبيب".

هذا وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها العشرين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع تأزم الوضع الإنساني وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا.

وأشارت إلى أن طواقمها تلقت 1650 بلاغا عن مفقودين منهم 940 طفلا لا يزالون تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

ويوم أمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي إنه لا يثق في بيانات السلطات الفلسطينية حول عدد الضحايا في قطاع غزة، لكنه لا يشك في أن المدنيين يموتون هناك.

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وعلى الفور، لقيت هذه التصريحات الصادرة عن بايدن إدانة من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية الذي وصفها بـ"غير الإنسانية" عندما شكك فيها الرئيس الأمريكي بعدد القتلى في قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 16 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT