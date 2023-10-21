بايدن: عبور أول قافلة مساعدات لغزة هو ثمرة أيام من العمل المشترك مع مصر وإسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أن عبور أول قافلة مساعدات لغزة جاء نتيجة لأيام من العمل المشترك مع مصر وإسرائيل.

وقال بايدن: "اليوم، عبرت أول قافلة من المساعدات الإنسانية منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الحدود إلى غزة ووصلت إلى الفلسطينيين المحتاجين".

وأضاف بايدن: "كان افتتاح طريق الإمداد الأساسي نتيجة لأيام من العمل المشترك الدبلوماسي على أعلى المستويات، لقد أوضحت منذ بداية هذه الأزمة في كل من بياناتي العامة ومحادثاتي الخاصة أن المساعدة الإنسانية كانت حاجة ملحة وعاجلة يجب أن تتحرك، وأعرب عن تقديري الشخصي العميق لقيادة الرئيس السيسي من مصر ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والأمم المتحدة للسماح باستئناف هذه المساعدات".

وتابع: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات. وسوف نواصل العمل مع جميع الأطراف لإبقاء معبر رفح قيد التشغيل لتمكين استمرار حركة المساعدات التي تعتبر ضرورية لشعب غزة، ومواصلة العمل على حماية المدنيين، بما يتفق مع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي".

وختم بايدن: "نواصل أيضًا العمل على مدار الساعة، بالشراكة مع مصر وإسرائيل، لتسهيل خروج المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم من غزة بأمان والسفر عبر مصر إلى وجهاتهم النهائية".

المصدر: RT