القوات الإسرائيلية تتفاجأ بأن مقاتلي حماس ينامون في مناطق قريبة من غلاف غزة (صور)

وصلت قوة مشتركة من الشرطة الإسرائيلية والشاباك إلى منطقة مفتوحة بين عسقلان وكريات جات حيث تم العثور على كتب القرآن الكريم والهواتف المحمولة وأكياس نوم تابعة لمقاتلي حماس.

وأطلقت القوات الإسرائيلية مسيرة في السماء لتمشيط المنطقة والبحث عن أي أدلة في مناطق أخرى.

RT

وقد وصلت القوة إلى المكان بعد بلاغ من أحد المواطنين عن وجود مشتبه بهما في المنطقة.

RT

وتتواصل الحرب على غزة في يومها الخامس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر: RT