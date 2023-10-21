لحظة بلحظة.. اليوم الـ 15 للحرب في غزة
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تتواصل الحرب على غزة في يومها الخامس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
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يتبع..