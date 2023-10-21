أردوغان يعرض على هنيّة علاج جرحى قطاع غزة في تركيا

أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، سعي أنقرة جاهدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة.

وبحث الرئيس أردوغان، اليوم السبت، في اتصال هاتفي مع هنية آخر المستجدات في قطاع غزة الفلسطيني.

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وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أنقرة "تسعى جاهدة من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة، وأنها تبذل جهودا حثيثة لضمان وقف إطلاق النار في المنطقة في أقرب وقت".

كما شدّد على أنه "لا يمكن إيجاد حل دائم للقضية الإسرائيلية الفلسطينية دون إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وأضاف أردوغان أن تركيا ستواصل مساعيها على الساحة الدولية من أجل إحلال السلام الدائم.

وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ15 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

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من جهتها، حضّت واشنطن جميع الأطراف المعنيين بالنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين والحرب بين حماس وتل أبيب على إبقاء معبر رفح مفتوحا وذلك بعد دخول أول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة انطلاقا من مصر.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة نحو 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: الأناضول + RT