"الجحيم بانتظاركم"... سـرايا القدس تنشر مقطع فيديو حول التحضيرات للاجتياح البري لغزة

نشرت سـرايا القدس مقطع فيديو حول التحضيرات للاجتياح الإسرائيلي البري لغزة، معلقة "الجحيم بانتظاركم".

ويظهر المقطع تمركز مقاتلي سرايا القدس في الأنفاق، بالإضافة إلى الأسلحة وتجهيزات الاتصالات بين المقاتلين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه يبدو أن الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

المصدر: RT