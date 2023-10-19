وزير الزراعة الإسرائيلي: سننشئ منطقة عازلة داخل غزة بعد الاجتياح البري ومن يقترب منها سيقتل

قال وزير الزراعة الإسرائيلي، عوديد فورير، إن السلطات ستنشئ منطقة عازلة داخل قطاع غزة بعد الاجتياح البري.

وشدد وزير الزراعة الإسرائيلي على أن كل "من يقترب من المنطقة العازلة سيقتل".

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وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، للقوات على الحدود مع قطاع غزة، إن أمر الهجوم البري للجيش سيأتي قريبا.

وأضاف غالانت للجنود "أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريبا سترونها من الداخل.. سيأتي الأمر".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه يبدو أن الجيش الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر 3700 شخص وإصابة أكثر من 13 ألفا.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT + وسائل إعلام