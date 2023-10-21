إسرائيل تقصف منزل عائلة قائد في "الجهاد الإسلامي" في تل السلطان بقطاع غزة (فيديو)

يستمر الجيش الإسرائيلي في استهداف منازل قادة حماس وأهاليهم في أنحاء قطاع غزة وكان آخرها اليوم قصف منزل عائلة القائد في الجهاد الإسلامي، القذافي القططي، في تل السلطان غربي رفح.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد تجمع المئات من الأهالي في تل السلطان قرب المنزل الذي قصفه الجيش الإسرائيلي ووصلت على إثر ذلك سيارات الإسعاف وكان المسعفون يحملون أحد المصابين مسرعين لنقله عبر السيارات الإسعافية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أيضا، نعت حماس القائد في الحركة وفي كتائب القسام طلال الهندي، وأيضا رئيس مجلس شورى الحركة في قطاع غزة أسامة المزيني (أبو همام ) اللذين قتلا في قصف إسرائيلي خلال الأحداث في غزة.

وأفاد مراسلنا بأن الحركة أعلنت اليوم السبت عن مقتل القائد في الحركة وجناحها العسكري كتائب القسام طلال الهندي في غارة استهدفت منزله وعائلته وسط القطاع.

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ولفت المراسل إلى مقتل زوجته فدوى الهندي وابنته إسراء الهندي وابنتها براء طلعت أبو نار فيما لا يزال العشرات تحت الركام الذي تسبب به القصف الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في أعقاب إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الجاري، خلّف 4 آلاف و385 شهيدا وأكثر من 1756 طفلا و976 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف مصاب.

المصدر: RT