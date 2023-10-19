كتائب القسام في لبنان تتبنى اطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس في بيان مسؤوليتها عن اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع وبلدات في شمال إسرائيل.

وذكرت الكتائب في البيان: "تعلن كتائب القسام في لبنان مسؤوليتها عن إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 30 صاروخاً انطلاقاً من جنوب لبنان باتجاه مغتصبات الجليل الغربي وأبرزها "نهاريا" و"شلومي" الجاثمتان شمال فلسطين المحتلة"، بحسب البيان.

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المصدر: RT