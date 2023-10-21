حماس تنعى القائد في "القسام" طلال الهندي ورئيس مجلس شورى الحركة في غزة أسامة المزيني (صورة)

نعت حماس القائد في الحركة وفي كتائب القسام طلال الهندي، وأيضا رئيس مجلس شورى الحركة في قطاع غزة أسامة المزيني (أبو همام ) اللذين قتلا في قصف إسرائيلي خلال الأحداث في غزة.

وأفاد مراسلنا بأن الحركة أعلنت اليوم السبت عن مقتل القائد في الحركة وجناحها العسكري كتائب القسام طلال الهندي في غارة استهدفت منزله وعائلته وسط القطاع.

ولفت المراسل إلى مقتل زوجته فدوى الهندي وابنته إسراء الهندي وابنتها براء طلعت أبو نار فيما لا يزال العشرات تحت الركام الذي تسبب به القصف الإسرائيلي.

إلى ذلك أعلنت حماس مقتل رئيس مجلس شورى الحركة في إقليم قطاع غزة أسامة المزيني (أبو همام ) في قصف إسرائيلي، وأكدت المضي بمسيرة التضحيات حتى "كنس الاحتلال وتحرير الأقصى والقدس".

وقال بيان الحركة إن "مسيرة الشهادة التي تمتزج فيها دماء القادة والجند من أبناء حركة حماس بدماء شعبنا المرابط الصامد في غزة ، فداء لأرضنا ومقدساتنا".

تجدر الإشارة إلى أن المزيني هو صهر مؤسس حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وزعيمها حتى وفاته الشيخ الراحل أحمد ياسين.

ويرأس المزيني مجلس الشورى بحركة حماس في غزة منذ أبريل عام 2021.

إقرأ المزيد

وفي نبذة عن حياته، ولد أسامة عطية أحمد المزيني في 16 مارس عام 1966، وعمل محاضرا في كلية التربية بالجامعة الإسلامية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الإرشاد النفسي والصحة النفسية.

وأنهى المزيني دراسة الماجستير من جامعة عين شمس بمصر، وحصل على ماجستير أيضا في الصحة النفسية من الجامعة الإسلامية بغزة.

عين المزيني وزيرا للتربية والتعليم في الحكومة بقطاع غزة بين عامي (2011-2014).

تجدر الإشارة إلى أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في أعقاب إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الجاري، خلّف 4 آلاف و385 وفاة شهيدا أكثر من 1756 طفلا و976 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف مصاب.

المصدر: RT + "قدس برس"