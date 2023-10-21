الصحة الفلسطينية تصدر تحديثا بشأن ضحايا الحرب في غزة
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 4473، منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر الجاري.
وقالت الوزارة في بيان، إن "4137 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى 84، مؤكدة أن 70% من حصيلة الشهداء في القطاع هم من الأطفال والنساء والمسنين".
وأضافت أن "أكثر من 15400 مواطن أصيب، منهم 14000 في قطاع غزة، و1400 في محافظات الضفة الغربية.
المصدر: RT