"القناة 12" تنشر صورة جماعية للمكتب السياسي لحماس وتشير للأعضاء الذين قتلهم الجيش الاسرائيلي

أفادت "القناة 12" العبرية، الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي قام بتصفية 4 أعضاء من مكتب حركة حماس السياسي منذ السابع من أكتوبر.

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ولفتت القناة إلى أنه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر، قام الجيش الإسرائيلي بالفعل بتصفية أربعة أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، وهم زكريا أبو معمر وزير العلاقات الوطنية، جواد أبو شمالة وزير الاقتصاد، أسامة المازني الذي كان مسؤولا عن قضية جلعاد شاليط، د. جميلة الشنطي أول امرأة تعمل في المكتب السياسي لحركة حماس وأرملة عبد العزيز الرنتيسي أحد مؤسسي حركة حماس.

وأكدت القناة أن "هدف المؤسسة الأمنية في إسرائيل هو إلحاق أضرار جسيمة بالهيئة الحاكمة العليا" لحركة حماس.

ونشرت القناة هذه الصورة للإشارة إلى من تمت تصفيتهم.

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه "هاجم خلال هذه الليلة أكثر من 100 هدف في قطاع غزة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "قام بتصفية عنصر كان في القوة البحرية التابعة لحماس، ودمر البنية التحتية الموجودة في مسجد بحي جباليا، والذي كان يستخدم كنقطة مراقبة وتجمع المرتبطين بحماس".

المصدر: القناة 12