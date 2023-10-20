 
مباشر

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة في يومها الـ14

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة في يومها الـ14
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w9it

تتواصل الحرب على غزة في يومها الرابع عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

إقرأ المزيد
الحرب في غزة في يومها الـ13 لحظة بلحظة.. القصف يتواصل ومصر تضع شروطها لفتح معبر رفح
الحرب في غزة في يومها الـ13 لحظة بلحظة.. القصف يتواصل ومصر تضع شروطها لفتح معبر رفح

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا