لحظة بلحظة.. الحرب في غزة في يومها الـ14
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تتواصل الحرب على غزة في يومها الرابع عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
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يتبع..