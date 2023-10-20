لحظة بلحظة.. الحرب في غزة في يومها الـ14

تتواصل الحرب على غزة في يومها الرابع عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

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يتبع..