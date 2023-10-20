محلل روسي يسلط الضوء على بعض المعدات الحربية النادرة التي تتوفر في حوزة "حزب الله"

يمتلك "حزب الله" إلى جانب مختلف المنظومات الصاروخية وراجمات الصواريخ أسطولا متنوعا من المعدات الحربية، بينها نماذج مثيرة للانتباه.

وحسب كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات يوري ليامين فإن "حزب الله" لا زال يمتلك دبابات "تي – 54/55 و"تي-62" المتوسطة ودبابات القتال الأساسية "تي-72 إم 1/آبي" وعربات المشاة القتالية "بي إم بي- 1"وناقلات الأفراد المدرعة الأمريكية "إم 113" المزودة برشاشات "زي بي أو-2" المضادة للجو ومدرعات "إم تي – إل بي أو" المتعددة المهام.

وإضافة إلى ذلك هناك مدافع عيار 130 ملم من طراز "إم – 46" ومدافع هاوتزر عيار 122 ملم ومدافع الهاوزر "دي – 30" التي تم وضعها على منصات مختلف الشاحنات، فضلا عن مدافع "ساو 2 إس 1" الذاتية الحركة.

إقرأ المزيد

وتتوفر لدى "حزب الله" كذلك منصات من منظومات "كفادرات" السوفيتية المضادة للجو التي وُضعت عليها مدافع عيار 85 ملم تم تصنيعها عام 1944 ومدافع عيار 100 ملم من طراز "كا إس-19". واقتنى "حزب الله" عددا كبيرا من سيارات بيك آب مع منظومات "زو -23 – 2" التي يمكن أن تستخدم ضد الأهداف الجوية والبرية على حد سواء، ورشاشات ثقيلة. ويستخدم جيش "حزب الله" بنشاط الدراجات النارية رباعية الدفع المزودة بمنظومات محمولة مضادة للدبابات.

وتم الاستيلاء على بعض تلك المعدات من جيش لبنان الجنوبي "جيش لحد" المدعوم من قبل إسرائيل، والبعض الآخر من قبل مجموعات إرهابية في سوريا. وتم تطوير عدد كبير من المدرعات من قبل أفراد جيش "حزب الله" أنفسهم.

ومما يثير الانتباه أن بعض المعدات كانت معروضة في المتحف العسكري الذي افتتح الصيف الماضي. لكن يحتمل أن تعاد غالبيتها إلى المتحف لحالتها التقنية المتهالكة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا