كوريا الجنوبية تكشف عن "دبابة المستقبل"

افتُتح الثلاثاء 17 أكتوبر في سيئول معرض ADEX-2023 الدفاعي الجو- الفضائي الدولي الـ14 حيث تم الكشف عن مختلف التجهيزات الدفاعية التي تنتجها الصناعة العسكرية الكورية الجنوبية.

وأولى المعرض اهتماما كبيرا للمدرعات. حيث قدّم المهندسون مجسما لدبابة القتال الأساسية المستقبلية والتي سميت "K3".

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يذكر أن K3 هي عربة قتالية مدرعة ذات وزن 55 طنا وطاقم يضم فرديْن أو 3 أفراد يتوزعون في كبسولة محمية. وستكون أجهزة التعليق في الدبابة نشطة و الجنازير مطاطية.

ويمكن أن تتحول K3 إلى دبابة مسيّرة إذا اقتضى الأمر. أما محركها الكهربائي فسيعمل بالهيدروجين. و لضمان حماية الدبابة من الاستهداف، سيتم تزويدها بالدروع السيراميكية وأجهزة الحماية الدينامية التي تصيب القنابل والقذائف والصواريخ التي تحاول الاقتراب منها. وستتخذ تدابير تهدف إلى زيادة قدرة الدبابة الرادارية والحرارية على التخفي.

ويتم ضمان القدرة النارية للدبابة بوجود مدفع عيار 130 ملم والأسلحة المتحكم فيها عن بعد وأنظمة القيادة الذكية والمعلوماتية، فضلا عن استخدام الدرونات.

طول الدبابة 10.8 متر، عرضها 3.6 متر، ارتفاعها 2.4 متر.

يذكر أن مجسم دبابة K3 باهظ التكلفة، ويشكك الخبراء في أن تصبح K3 في يوم ما دبابة حقيقية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا