البنتاغون يكشف عن مجسم دبابة من جيل جديد

كشف البنتاغون عن مجسم لدبابة AbramsX الأمريكية المستقبلية.

وأعلن المحللون العسكريون أن AbramsX يتوقع أن تدخل الخدمة في الجيش الأمريكي بعد عام 2040.

يرجح أن تفقد مع حلول عام 2040 دبابة M1A2 SEP V3/4 فاعليتها بعد أن تواجه في ميدان القتال استخداما جماعيا للدرونات الانتحارية والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر ذات نوى ذرية من طراز جديد وما إلى ذلك.

ويستخدم الكثير من هذه الوسائل في الوقت الراهن. ويتوقع أن تستخدم في المستقبل كذلك الصواريخ فرط الصوتية بعيدة المدى والمضادة للدبابات.

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يذكر أن نماذج أخيرة مطورة من دبابة "أبرامز" صارت تزن 80000 كلغ، ما يؤثر سلبا على قابليتها للمناورة.

لذلك اتخذ قرار لجعل الدبابة الأمريكية المستقبلية من الجيل الخامس أخف بـ25 طنا. وسيشكل مدفع عيار 130 ملم أساسا لقدرتها النارية، ويبدو أن المصممين الأمريكيين قرروا اقتباسه من الألمان حيث يوجد مثل هذا المدفع الأملس الماسورة والأوتوماتيكي التعمير عيار 130 ملم والذي يتوقع أن تزود به دبابتهم المستقبلية Panther KF51.

وسيقل طاقمها حتى عن 3 أفراد يتوزعون في كبسولة مدرعة داخل جسم الدبابة. وسيكون محركها هجينا، وسيتم تزويدها بوسائل حديثة من الحماية النشيطة. ومن غير المستبعد أن تتخذ خطوات أخرى لتخفيض وزن الدبابة حتى 35000 – 40000 كلغ. وستتعاون دبابات AbramsX في ميدان القتال مع روبوتات مسلحة بذخائر فرط الصوتية ترمي إلى مسافة 50 كيلومترا.

لكن دبابة AbramsX التي تم الكشف عنها عبارة عن مجسم تقريبي فقط، أما تحويله إلى دبابة حقيقية فيتطلب المزيد من الجهود والوقت والأموال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا