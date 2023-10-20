رئيسة تحرير شبكة RT: مقتل 12 فردا من عائلة مصور قناة RT خالد الدرة في قطاع غزة

أعلنت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان مقتل 12 فردا من عائلة مصور قناة RT، خالد الدرة في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن بينهم شقيق له وأختان اثنتان.

وكتبت رئيسة تحرير شبكة RT في قناتها على تلغرام: "خالد الدرة مصور لقناة RT Arabic فقد حتى اليوم ما لا يقل عن 12 شخصا.. راحوا ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، خالد فقد شقيقا له وأختين و4 من أبناء إخوته وخالته وعددا من أبناء عمومته، بالإضافة إلى فتاتين 3 و5 سنوات أصبحتا يتيمتين دون أب".

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هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بشكل عنيف منذ أن تعرضت إسرائيل، صباح يوم 7 أكتوبر، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة في إطار عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس الفلسطينية.

كما تشير التقارير إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين وخاصة منهم الأطفال والنساء.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4175 قتيلا وأكثر من 13000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT