الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عضو بارز في حماس مسؤول عن "تطوير الأسلحة الاستراتيجية"

أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه محمود صبيح العضو البارز بوحدة تطوير الأسلحة الاستراتيجية التابعة لحماس، وذلك في إطار الرد العسكري على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الحركة .

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر قناته في "تلغرام" إن "جيش الدفاع الإسرائيلي قتل عضوا بارزا في وحدة الأسلحة الاستراتيجية التابعة لحماس".

يُشار إلى أن الراحل صبيح كان من كبار المهندسين ورئيس وحدة في إدارة المشاريع والتطوير، حيث كان يساعد في نقل المعلومات حول إنتاج الأسلحة والطائرات المسيّرة.

هذا ويتابع الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ إطلاق "طوفان الأقصى" صباح يوم 7 أكتوبر الجاري، إذ أطلقت حماس آلاف الصورايخ في نصف الساعة الأولى للهجوم من قطاع غزة، وتوغل مقاتلو الحركة في المناطق الإسرائيلية جنوبي البلاد.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين تسبب ذلك بمقتل آلاف الفلسطينيين وغالبيتهم من المدنيين وخاصة النساء والأطفال.

كما أعلنت إسرائيل عن فرض حصار كامل على قطاع غزة وتم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.

المصدر: نوفوستي